El fútbol argentino siempre se ha caracterizado por la pierna fuerte y el roce en sus partidos, más aún en los clásicos, pero en esta ocasión lo llevaron al siguiente nivel.

En el encuentro en que Racing de Avellaneda venció 2-0 a San Lorenzo, un jugador de la “Academia” le dio una brutal patada en la cara a un rival, que el juez ni siquiera sancionó como falta.

En el minuto 68, Agustín Ladstatter presionó al defensor Gabriel Rojas, quien, ante la marca del futbolista del “Ciclón”, cayó al piso dando una voltereta de espaldas y, al levantar los pies más de lo habitual, golpeó con los tapones en la cara a su rival.

El árbitro del encuentro, Ariel Penel, que estaba cerca de la jugada, sancionó falta del jugador de San Lorenzo y no cambió su decisión pese a la molestia de los futbolistas del cuadro de Boedo.

Toda la situación la presenció Gabriel Arias desde el banco, luego de perder la titularidad a manos de Facundo Cambeses tras su bajo nivel en los últimos partidos.