Seis fechas de infarto: esta es la agenda de los equipos que pelean por el ascenso en la Primera B

La Primera B 2025 entró en su recta final. A falta de seis fechas para el término del torneo, son varios los equipos que mantienen vigentes sus opciones de quedarse con un boleto para ascender a la Primera División del fútbol chileno.

Tras el cierre de la jornada 24, Universidad de Concepción es el líder del certamen con 42 puntos, seguido de cerca por Deportes Copiapó con 41. La diferencia es mínima y abre un final de campeonato apasionante.

San Marcos de Arica, con 38 unidades, y otros elencos en la parte alta también poseen grandes opciones de subir a la categoría de honor, pues la tabla está muy apretada: del tercero al décimo hay solo ocho puntos de diferencia.

Cabe recordar que, tal como en las ediciones anteriores, el equipo que culmine en el primer lugar se consagrará campeón y subirá directo a Primera División, mientras que los clubes ubicados entre el segundo y octavo lugar disputarán la Liguilla de Ascenso.

La agenda de los aspirantes a quedarse con el ascenso en la Primera B

Universidad de Concepción | 42 puntos

Fecha 25 vs. Santiago Morning (V)

Fecha 26 vs. Unión San Felipe (L)

Fecha 27 vs. Curicó Unido (L)

Fecha 28 vs. Deportes Antofagasta (V)

Fecha 29 vs. Deportes Temuco (L)

Fecha 30 vs. Deportes Copiapó (V)

Deportes Copiapó | 41 puntos

Fecha 25 vs. Deportes Antofagasta (L)

Fecha 26 vs. Deportes Recoleta (V)

Fecha 27 vs. San Marcos de Arica (L)

Fecha 28 vs. Magallanes (L)

Fecha 29 vs. San Luis (V)

Fecha 30 vs. Universidad de Concepción (L)

Santiago Wanderers | 38 puntos

Fecha 25 vs. Deportes Santa Cruz (L)

Fecha 26 vs. Santiago Morning (V)

Fecha 27 vs. Deportes Concepción (L)

Fecha 28 vs. Curicó Unido (V)

Fecha 29 vs. Cobreloa (V)

Fecha 30 vs. Magallanes (L)

San Marcos de Arica | 38 puntos

Fecha 25 vs. Deportes Concepción (L)

Fecha 26 vs. San Luis (V)

Fecha 27 vs. Deportes Copiapó (V)

Fecha 28 vs. Unión San Felipe (L)

Fecha 29 vs. Deportes Santa Cruz (V)

Fecha 30 vs. Rangers (L)

Deportes Antofagasta | 36 puntos

Fecha 25 vs. Deportes Copiapó (V)

Fecha 26 vs. Curicó Unido (L)

Fecha 27 vs. Rangers (V)

Fecha 28 vs. Universidad de Concepción (L)

Fecha 29 vs. Magallanes (V)

Fecha 30 vs. Deportes Santa Cruz (L)

Deportes Concepción | 35 puntos

Fecha 25 vs. San Marcos de Arica (V)

Fecha 26 vs. Magallanes (L)

Fecha 27 vs. Santiago Wanderers (V)

Fecha 28 vs. San Luis (L)

Fecha 29 vs. Rangers (V)

Fecha 30 vs. Unión San Felipe (L)

Cobreloa | 35 puntos

Fecha 25 vs. Deportes Recoleta (L)

Fecha 26 vs. Deportes Santa Cruz (V)

Fecha 27 vs. Deportes Temuco (L)

Fecha 28 vs. Santiago Morning (V)

Fecha 29 vs. Santiago Wanderers (L)

Fecha 30 vs. Curicó Unido (V)

Deportes Recoleta | 33 puntos