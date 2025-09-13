Garin evita el papelón ante un debutante en Copa Davis para darle el primer punto a Chile en la serie ante Luxemburgo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado comenzó la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, por el Grupo Mundial I, con Cristian Garin batallando por

Más allá de los nervios del estreno, “Gago” pudo hacer pesar su mayor experiencia en contraste a un europeo que debutó en este tipo de torneos jugando en Santiago.

La primera raqueta nacional logró un quiebre de entrada, para luego salvar cuatro break points en contra en el juego siguiente. Así, pudo sustentar una diferencia que le permitió ganar el primer set, con otro rompimiento, por 6/2.

Aarón Gil García se soltó en el segundo parcial, mostrando un peligroso revés a dos manos, complicando a un nacional que intentó adaptarse a la cancha y la osadía de su rival, que, lejos de amilanarse y con un tenis ofensivo, rompió el servicio del chileno en el noveno game, pero el nacional recuperó la desventaja inmediatamente.

Con todo, terminaron yéndose a un desempate, donde el oriundo de Luxemburgo estuvo más que preciso para silenciar el Court Central Anita Lizana para ganar el tie break por 7-1.

En medio de las dudas sobre su juego, el nacional intentó apoyarse en el público, pero ambos jugadores intercambiaron rompimientos en tres games seguidos, con “Gago” prevaleciendo.

Cristian Garin pudo seguir insistiendo sobre el saque de Aarón Gil García, concretando por fin la diferencia con la cual selló el 6/2 con el que, tras 2 horas y 28 minutos de juego, abrochó el 1-0 para Chile en la serie ante Luxemburgo.