;

Garin evita el papelón ante un debutante en Copa Davis para darle el primer punto a Chile en la serie ante Luxemburgo

El número 1 nacional logró superar la inesperada resistencia que le presentó Aarón Gil García, que está más allá del 1.300 del mundo.

Carlos Madariaga

Garin evita el papelón ante un debutante en Copa Davis para darle el primer punto a Chile en la serie ante Luxemburgo

Garin evita el papelón ante un debutante en Copa Davis para darle el primer punto a Chile en la serie ante Luxemburgo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este sábado comenzó la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, por el Grupo Mundial I, con Cristian Garin batallando por

Más allá de los nervios del estreno, “Gago” pudo hacer pesar su mayor experiencia en contraste a un europeo que debutó en este tipo de torneos jugando en Santiago.

Revisa también:

ADN

La primera raqueta nacional logró un quiebre de entrada, para luego salvar cuatro break points en contra en el juego siguiente. Así, pudo sustentar una diferencia que le permitió ganar el primer set, con otro rompimiento, por 6/2.

Aarón Gil García se soltó en el segundo parcial, mostrando un peligroso revés a dos manos, complicando a un nacional que intentó adaptarse a la cancha y la osadía de su rival, que, lejos de amilanarse y con un tenis ofensivo, rompió el servicio del chileno en el noveno game, pero el nacional recuperó la desventaja inmediatamente.

Con todo, terminaron yéndose a un desempate, donde el oriundo de Luxemburgo estuvo más que preciso para silenciar el Court Central Anita Lizana para ganar el tie break por 7-1.

En medio de las dudas sobre su juego, el nacional intentó apoyarse en el público, pero ambos jugadores intercambiaron rompimientos en tres games seguidos, con “Gago” prevaleciendo.

Cristian Garin pudo seguir insistiendo sobre el saque de Aarón Gil García, concretando por fin la diferencia con la cual selló el 6/2 con el que, tras 2 horas y 28 minutos de juego, abrochó el 1-0 para Chile en la serie ante Luxemburgo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad