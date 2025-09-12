Chile enfrenta a Luxemburgo en Copa Davis: a qué hora juegan y quién transmite por TV / Matias Salas Orrego @matiascaptu

Chile vuelve, tras dos años, a jugar en condición de local una serie de Copa Davis.

Lo hará entre este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, a estadio lleno en el Court Central Anita Lizana, ante Luxemburgo, elenco al cual nunca había enfrentado el plantel nacional.

La acción comenzará este sábado 13, a contar de las 17:00 horas, cuando Cristian Garin de inicio a la llave enfrentando a Aarón Gil García, 1361 del mundo.

Luego, Tomás Barrios deberá enfrentar al número 1 de Luxemburgo, Alex Knaff.

En tanto, el domingo 14, la actividad arrancará a la 16:00 horas, con Matías Soto y Tomás Barrios jugando los dobles.

Tras ello, en caso de ser necesario, se desarrollarán dos singles más, con Garin y Knaff agendados para el cuarto punto, mientras que Barrios y Gil García cerrarán la jornada que determinará qué país avanzará a las Qualifiers 2026.

La Copa Davis entre Chile y Luxemburgo será transmisión en vivo de ADN Deportes, mientras que por TV se podrá seguir por las señales de TVN y TNT Sports.