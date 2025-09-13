;

DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez: esto dijo sobre la asistencia del chileno en su debut por La Liga

Matías Almeyda llenó de elogios al tocopillano después del empate frente a Elche.

Alexis Sánchez tuvo un gran estreno con la camiseta del Sevilla. Este viernes, el cuadro andaluz igualó 2-2 ante Elche por la cuarta fecha de La Liga de España y el delantero chileno se lució con una notable asistencia de taco.

El tocopillano inició el partido en la banca e ingresó a los 61′. No obstante, fue en el 85′ cuando entregó una perfecta habilitación para que Gerard Peque” Fernández anotara el gol del empate definitivo a pocos minutos del final (85′).

Tras el encuentro, el entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, destacó el nivel de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo, entre ellos, Sánchez y Gabriel Suazo.

“Todos los que entraron, entraron con muchas ganas. Yo que vengo de un tiempo con diferentes grupos, estoy viendo un grupo que se está uniendo, que está viviendo la realidad, que lucha, que habla, que quiere...”, declaró el DT.

En esa línea, alabó la jugada del segundo tanto en la que participó el tocopillano y Gerard Fernández: “El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me hubiese gustado ponerlos cuando íbamos empatando, pero resultó igual”.

Además, Almeyda explicó que “hablo bastante con los futbolistas y saben que todos son importantes. Tienen que estar preparados para un minuto, diez, treinta o todo el campeonato”.

“Así se arman los equipos, más en estas situaciones. Estamos esperándolos a todos y todos van a tener su posibilidad. Vamos a ir rotando, cambiando, hasta salir y hacernos fuertes como pretendemos”, sentenció.

