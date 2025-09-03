Malas noticias para Córdova: cuerpo médico de La Roja confirma tres bajas para el partido contra Brasil

Este martes, se confirmaron tres bajas en la selección chilena para el partido de mañana contra Brasil por las Eliminatorias. Se trata de los delanteros, Darío Osorio y Bruno Barticciotto, junto con el defensa, Benjamín Kuscevic.

“El cuerpo médico de la selección chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, señalaron desde La Roja.

En el caso de Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto, el cuerpo médico de Chile explicó que ambos jugadores "se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”.

De esta forma, el defensa de Fortaleza y el delantero de Santos Laguna aún no están descartados para el duelo del próximo martes contra Uruguay, a la espera de sus respectivas evoluciones en estos días.