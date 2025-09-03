;

Malas noticias para Córdova: cuerpo médico de La Roja confirma tres bajas para el partido contra Brasil

El DT interino de la selección chilena pierde a dos jugadores en ataque y a un defensa para enfrentar a la Verdeamarela.

Daniel Ramírez

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.

Carlos Parra - Comunicaciones FFCh.

Este martes, se confirmaron tres bajas en la selección chilena para el partido de mañana contra Brasil por las Eliminatorias. Se trata de los delanteros, Darío Osorio y Bruno Barticciotto, junto con el defensa, Benjamín Kuscevic.

“El cuerpo médico de la selección chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, señalaron desde La Roja.

Revisa también:

ADN

En el caso de Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto, el cuerpo médico de Chile explicó que ambos jugadores "se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”.

De esta forma, el defensa de Fortaleza y el delantero de Santos Laguna aún no están descartados para el duelo del próximo martes contra Uruguay, a la espera de sus respectivas evoluciones en estos días.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad