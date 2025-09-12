;

Tobar defiende a Cristián Garay de las críticas en Brasil por el penal que cobró para Bolivia: “Pasa en todas partes del mundo”

El jefe de la Comisión de Árbitros planteó que la sanción del juez nacional estuvo acertada.

Carlos Madariaga

En una de las polémicas que marcó el cierre de las Eliminatorias, Bolivia se impuso a Brasil mediante un discutible lanzamiento penal.

Tanto en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como su DT, Carlo Ancelotti, plantearon sus reparos en torno a las particularidades que marcaron el duelo en El Alto, incluyendo el actuar del juez chileno Cristián Garay.

Aunque el VAR, liderado por el también nacional Rodrigo Carvajal, lo llamó, el árbitro mantuvo su veredicto, el cual le permitió a Miguel Terceros convertir el único tanto del partido, resultado que les permitió entrar al repechaje.

"Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que hoy pasó dentro del campo. Lo que vivimos aquí en Bolivia llega a ser absurdo”, explicó Samir Xaud, presidente de la CBF.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, defendió el actuar de Cristián Garay.

“Es penal. Después de la disputa existe un movimiento adicional de la pierna derecha del defensor brasileño que impacta la canilla izquierda del atacante boliviano”, explicó a La Tercera, minimizando los cuestionamientos al árbitro nacional.

Esto pasa en todas partes del mundo cuando se sienten perjudicados. Hablé con Garay, está muy tranquilo”, cerró Roberto Tobar.

