Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), hizo una potente denuncia tras la derrota que sufrió su selección ante Bolivia en El Alto, por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Además de criticar el arbitraje del chileno Cristian Garay, quien cobró un polémico penal a favor de Bolivia, Xaud denunció algunas prácticas antideportivas por parte de los locales.

“Lo que ocurrió aquí es triste. Vinimos a jugar fútbol y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los pasapelotas, lanzando balones a la cancha y escondiéndolos”, señaló el mandamás del balompié brasileño.

“Disculpen mi lenguaje, pero lo que hemos visto hoy ha sido un verdadero desastre. Eso no es lo que esperamos para el fútbol mundial, ni para el fútbol sudamericano. Este tipo de actitudes, sobre todo jugando en la altura, a más de 4.000 metros de altura, dificulta la práctica del fútbol”, agregó.

“Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que hoy pasó dentro del campo. Lo que vivimos aquí en Bolivia llega a ser absurdo”, concluyó Samir Xaud.

En los minutos finales del partido, la transmisión oficial captó el momento exacto en que alguien lanzó una pelota a la cancha para intentar frustrar una jugada de ataque de Brasil. Además, en redes sociales se viralizó un video que muestra a los pasapelotas ocultando los balones en distintos sectores del campo de juego.

Revisa los videos