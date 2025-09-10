;

VIDEOS. Brasil sufre en Bolivia y el presidente del fútbol brasileño lanza potente denuncia: “Espero que Conmebol tome medidas”

“Tenemos todo grabado. Lo que vivimos aquí en Bolivia llega a ser absurdo”, comentó Samir Xaud tras la derrota de su selección en El Alto.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), hizo una potente denuncia tras la derrota que sufrió su selección ante Bolivia en El Alto, por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Además de criticar el arbitraje del chileno Cristian Garay, quien cobró un polémico penal a favor de Bolivia, Xaud denunció algunas prácticas antideportivas por parte de los locales.

“Lo que ocurrió aquí es triste. Vinimos a jugar fútbol y lo que vimos desde el momento en que llegamos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los pasapelotas, lanzando balones a la cancha y escondiéndolos”, señaló el mandamás del balompié brasileño.

Revisa también:

ADN

“Disculpen mi lenguaje, pero lo que hemos visto hoy ha sido un verdadero desastre. Eso no es lo que esperamos para el fútbol mundial, ni para el fútbol sudamericano. Este tipo de actitudes, sobre todo jugando en la altura, a más de 4.000 metros de altura, dificulta la práctica del fútbol”, agregó.

“Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que hoy pasó dentro del campo. Lo que vivimos aquí en Bolivia llega a ser absurdo”, concluyó Samir Xaud.

En los minutos finales del partido, la transmisión oficial captó el momento exacto en que alguien lanzó una pelota a la cancha para intentar frustrar una jugada de ataque de Brasil. Además, en redes sociales se viralizó un video que muestra a los pasapelotas ocultando los balones en distintos sectores del campo de juego.

Revisa los videos

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad