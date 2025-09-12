“No le puedo desear suerte, pero…”: la reacción de Manuel Pellegrini por el fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió al fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla.

“Alexis tiene una trayectoria que muy pocos jugadores en el mundo pueden tener. Por distintas circunstancias le tocó ahora jugar en Sevilla, pero ha jugado en equipos como Manchester United, Arsenal, Inter, equipos de primer nivel. Y con la edad que tiene, todavía tiene para demostrar por qué está aquí”, partió señalando el “Ingeniero”.

Dado el hecho que Real Betis y Sevilla son de la misma ciudad y tienen una histórica rivalidad, el técnico chileno comentó: “Alexis está en el otro equipo de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte, pero estoy seguro de que será un aporte importante, porque tiene una gran calidad”.

Por último, Manuel Pellegrini lamentó que Alexis Sánchez no haya llegado al cuadro bético en mercados anteriores. “Me hubiese gustado haberlo traído para nosotros. Hace dos o tres años atrás se lo ofrecimos, pero por circunstancias deportivas no pudo llegar”, concluyó.