;

“No le puedo desear suerte, pero…”: la reacción de Manuel Pellegrini por el fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla

El DT del Real Betis destacó la trayectoria del tocopillano y lamentó lo que ocurrió cuando lo intentó incorporar a su equipo hace unos años.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió al fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla.

“Alexis tiene una trayectoria que muy pocos jugadores en el mundo pueden tener. Por distintas circunstancias le tocó ahora jugar en Sevilla, pero ha jugado en equipos como Manchester United, Arsenal, Inter, equipos de primer nivel. Y con la edad que tiene, todavía tiene para demostrar por qué está aquí”, partió señalando el “Ingeniero”.

Revisa también:

ADN

Dado el hecho que Real Betis y Sevilla son de la misma ciudad y tienen una histórica rivalidad, el técnico chileno comentó: “Alexis está en el otro equipo de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte, pero estoy seguro de que será un aporte importante, porque tiene una gran calidad”.

Por último, Manuel Pellegrini lamentó que Alexis Sánchez no haya llegado al cuadro bético en mercados anteriores. “Me hubiese gustado haberlo traído para nosotros. Hace dos o tres años atrás se lo ofrecimos, pero por circunstancias deportivas no pudo llegar”, concluyó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad