El éxito de ventas de la camiseta de Palestino en el mundo: cifras se han cuadruplicado desde 2023

Es un hecho que Palestino traspasa fronteras, pero hoy lo confirma con cifras. Tras casi dos años del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el club chileno vive un auge sin precedentes: desde 2023, sus ventas de camisetas se han cuadruplicado, con un dominio de ventas al extranjero.

El equipo, que este año celebra su 105 aniversario, se ha transformado en algo más que un simple club de fútbol, con manifestaciones a favor de la causa palestina, iniciativas solidarias y un diseño de camisetas que no se enfoca únicamente en lo deportivo, sino que busca transmitir un mensaje mucho más profundo.

En diálogo con la Agencia EFE, Nicolás Abusada, director comercial del club, cifró en más de 20.000 las camisetas vendidas en 2024. “Cada prenda y cada artículo oficial se concibe como una extensión de la identidad y la historia de Palestina y como un puente que conecta a nuestra comunidad en Chile y en el mundo”, explicó.

“El punto de inflexión ocurrió en 2014, cuando se presentó la camiseta con el mapa histórico de Palestina (…) y se potenció aún más tras el inicio del genocidio en Gaza, en octubre de 2023”, agregó Abusada sobre este auge de ventas.

El éxito de la camiseta de Palestino en el mundo

De acuerdo a los datos oficiales del club, Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Marruecos y Turquía son los lugares donde la camiseta de Palestino ha trascendido de un mero artículo deportivo a un símbolo de solidaridad y apoyo a la causa palestina.

“La idea es que el diseño final conecte tanto con los hinchas locales como con la diáspora en el extranjero, de manera que todos se sientan representados”, resaltó el director.

La camiseta con diseño de sandía (honrando a la fruta que se volvió “un ícono de resistencia” palestina), la recientemente estrenada camiseta de la kufiya (con la que el club ha aportado económicamente al campamento de refugiados de Ayda en Belén) o los banderines elaborados con escombros de la ciudad de Gaza, son solo algunos de los proyectos que el equipo chileno ha lanzado recientemente.

Al respecto, Abusada señaló que “nos emociona ver cómo algo que nace en el fútbol ha logrado trascender fronteras y conectar con personas de distintos lugares, culturas y edades, todas unidas por un mensaje común de identidad, memoria y apoyo a la causa palestina”.