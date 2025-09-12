;

Superó a Luis Miguel: Kidd Voodoo logra inédito récord y consolida su exitoso presente musical

La carrera del cantante del género urbano va en alza, posicionándolo como uno de los artistas del momento.

Alejandro Basulto

La carrera de Kidd Voodoo continúa marcando hitos en la música urbana chilena. El artista acaba de confirmar su undécimo concierto en el Movistar Arena para el 15 de diciembre, logrando un registro histórico en el recinto capitalino.

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket. Y con esta nueva fecha, el intérprete conocido como “El Sátiro” sobrepasa la marca alcanzada por Luis Miguel, quien en 2023 realizó 10 shows en el mismo escenario.

Ahora, el chileno queda en lo más alto con una presentación más que el astro mexicano.

La jornada que coronó este logro comenzó con la venta de entradas para su concierto del 10 de diciembre, que se transformó en la octava función en el recinto del Parque O’Higgins, tras las siete ofrecidas en julio.

Horas después, se agregaron nuevas actuaciones para los días 11 y 12 del mismo mes, hasta alcanzar el inédito total de 11 presentaciones en un año.

Cabe recordar que Kidd Voodoo ya había hecho historia en julio, al convertirse en el primer artista nacional en agotar siete fechas consecutivas en el Movistar Arena.

La agenda internacional de Kidd Voodoo también destaca en noviembre. El viernes 7 se presentará en Lima, Perú; el domingo 9 en Buenos Aires, Argentina; el 15 en Ciudad de México; el 16 en Monterrey; el 22 en Puerto Montt; el 25 en Madrid y el 30 en Barcelona, España.

Precisamente en Puerto Montt, el próximo 22 de noviembre, protagonizará un evento histórico: el “concierto más austral del mundo” en el Estadio Chinquihue, primera vez que ese recinto alberga un espectáculo musical.

El show será transmitido a todo Chile por TVN, según confirmó ADN.cl.

