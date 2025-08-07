El próximo 22 de noviembre, a las 21:00 horas, Kidd Voodoo hará historia nuevamente al protagonizar el que ha sido anunciado como el “concierto más austral del mundo”, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.

El espectáculo, que marcará su primer show en un estadio, será transmitido por TVN a todo el país, según informaron fuentes del canal estatal a ADN.cl.

Con este evento, el artista nacional amplía su impacto tras convertirse en el primer chileno en agotar siete fechas seguidas en el Movistar Arena.

Esta conexión con la señal pública responde al objetivo del canal de conectar regiones y la música chilena con el resto del país, como también ocurrirá con Pablo Chill-E en el Red Bull Symphonic.

El anuncio del concierto fue realizado a mediados de mayo a través de las redes del cantante, donde expresó la importancia personal que tiene esta presentación.

“Mi primer estadio y también la primera función de Satirología Deluxe será este 22 de noviembre en el último estadio del mundo”, escribió entonces en Instagram.

Además, en ese momento agregó: “Llegar a esto ha sido todo un proceso para mí, pero gracias a todo el cariño que me han entregado ya me siento lo suficientemente seguro como para atreverme, aquí, en la localidad donde hace 4 años hice mi primera aparición. Nos vemos el 22 de noviembre en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt”.

Nunca se ha realizado un concierto en el Estadio Chinquihue

El Estadio Chinquihue nunca ha albergado un concierto en su historia, pese a su vista al canal de Tenglo y moderna estructura.

Intentos anteriores como el de Chayanne en 2016 o el de Soda Stereo en 1987, suspendido por un corte eléctrico que terminó con Gustavo Cerati jugando fútbol en la cancha, nunca llegaron a concretarse.

Sin embargo, esta vez parece que por fin se realizará un show musical en el considerado uno de los estadios más lindos del mundo.