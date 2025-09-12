;

No se contuvo: Ronny Dance rompe el silencio y habla por primera vez de la denuncia por VIF de Cathy Barriga

El exintegrante de “Mekano” recordó su polémica relación con la exalcaldesa de Maipú.

Alejandro Basulto

Chilevisión | Agencia Uno

Chilevisión | Agencia Uno

Más de veinte años después de su salto a la fama en Mekano, Ronny Munizaga, conocido popularmente como Ronny Dance, habló con Diana Bolocco en Podemos Hablar. El bailarín fue parte del icónico Team Mekano y en esa época también protagonizó un mediático romance con Cathy Barriga.

Actualmente, el exrostro televisivo vive en Nueva Jersey junto a su pareja, Javiera del Campo. Radicado en Estados Unidos desde 2016, contó en el estelar de Chilevisión detalles de esta nueva etapa de vida lejos de la televisión chilena.

Sin embargo, no todo girará en torno a su presente, ya que también enfrentó preguntas sobre su expareja, la exalcaldesa de Maipú. En el espacio hizo frente a las acusaciones de violencia que Cathy Barriga interpuso en su contra años antes.

Revisa también:

ADN

Mi familia fue la que lo pasó más mal con todo esto... Yo lo niego absolutamente, siempre sentí que no tenía ni debía de qué defenderme. Yo como consecuencia seguí trabajando como 5 años más y hoy gozo de mi libertad feliz”, dijo, aludiendo a la situación judicial de la exRobotina, en la entrevista que se emitirá este viernes.

A su vez, Ronny Dance comentó el presente de Cathy Barriga, quien dejó la prisión preventiva para actualmente estar con arresto domiciliario nocturno mientras continúa la investigación por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Creo que si caen las penas y eso se comprueba, claramente tiene que ser condenable por todos esos hechos que sucedieron, porque vemos como están las situaciones en cada municipalidad y es lamentable que se hayan destinado dinero a otras cosas y no a los problemas que realmente están ocurriendo”, concluyó.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad