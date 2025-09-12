No se contuvo: Ronny Dance rompe el silencio y habla por primera vez de la denuncia por VIF de Cathy Barriga

Más de veinte años después de su salto a la fama en Mekano, Ronny Munizaga, conocido popularmente como Ronny Dance, habló con Diana Bolocco en Podemos Hablar. El bailarín fue parte del icónico Team Mekano y en esa época también protagonizó un mediático romance con Cathy Barriga.

Actualmente, el exrostro televisivo vive en Nueva Jersey junto a su pareja, Javiera del Campo. Radicado en Estados Unidos desde 2016, contó en el estelar de Chilevisión detalles de esta nueva etapa de vida lejos de la televisión chilena.

Sin embargo, no todo girará en torno a su presente, ya que también enfrentó preguntas sobre su expareja, la exalcaldesa de Maipú. En el espacio hizo frente a las acusaciones de violencia que Cathy Barriga interpuso en su contra años antes.

“Mi familia fue la que lo pasó más mal con todo esto... Yo lo niego absolutamente, siempre sentí que no tenía ni debía de qué defenderme. Yo como consecuencia seguí trabajando como 5 años más y hoy gozo de mi libertad feliz”, dijo, aludiendo a la situación judicial de la exRobotina, en la entrevista que se emitirá este viernes.

A su vez, Ronny Dance comentó el presente de Cathy Barriga, quien dejó la prisión preventiva para actualmente estar con arresto domiciliario nocturno mientras continúa la investigación por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

“Creo que si caen las penas y eso se comprueba, claramente tiene que ser condenable por todos esos hechos que sucedieron, porque vemos como están las situaciones en cada municipalidad y es lamentable que se hayan destinado dinero a otras cosas y no a los problemas que realmente están ocurriendo”, concluyó.