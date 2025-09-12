Paul Vásquez, “El Flaco”, celebra importante logro personal: “Fruto de mucho esfuerzo, constancia y sacrificio”

El comediante Paul Vásquez, reconocido por su personaje de El Flaco en el dúo Dinamita Show, compartió recientemente un hito que marca su nueva etapa personal y profesional.

Desde sus redes sociales publicó: “Hoy quiero compartir con ustedes un logro muy especial. Recibí mi Certificado de Salud, fruto de mucho esfuerzo, constancia y sacrificio“.

“Gracias de corazón a mi familia, amigos y a todos los que confiaron en mí en este camino. Este logro también es suyo”, añadió.

La publicación rápidamente recibió apoyo de colegas del espectáculo. Entre quienes lo felicitaron se encuentran Pedro Ruminot, José Miguel Viñuela y Pato Torres, además de otros artistas que destacaron el esfuerzo detrás de este logro.

Se retira El Flaco para dar paso al técnico en enfermería Paul Vásquez

El humorista no solo se encuentra cerrando un ciclo artístico, sino que también avanza en su práctica profesional como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS), carrera en la que se ha estado formando en los últimos años.

Hace unas semanas, El Flaco había revelado que su futuro estará lejos de la comedia tras más de tres décadas sobre los escenarios.

“Así como unos cuelgan los chuteadores, otros los guantes, voy a guardar al ‘Flaco’ y quiero ejercer como TENS el 2026. Pero tengo el gran anhelo de hacerle una linda despedida al ‘Flaco’. Me quiero despedir en un gran escenario, en el cual nunca he estado en estos 30 años que llevo en la televisión: en el Patagual”, dijo el comediante durante el programa El Medio Día.