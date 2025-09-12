El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Coquimbo Unido abrió la jornada 23 del Campeonato Nacional recibiendo a Ñublense, con la misión de seguir ampliando su ventaja en la cima de la tabla.

En el Francisco Sánchez Rumoroso, uno de los once elegidos para el equipo titular de los locales fue Cristián Zavala, que ha tenido un renacer futbolístico tras su incorporación a los “piratas” procedente de Colo Colo.

Ronald Fuentes, entrenador de los “Diablos Rojos”, también le hizo saber al extremo lo bien que le hizo salir del “Cacique”, dejándole un pequeño recado a Jorge Almirón.

“Qué buena decisión tomaste. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca”, dijo el DT, en un audio captado por la transmisión de TNT Sports.

Desde su arribo a Coquimbo, Cristián Zavala se hizo de inmediato con el puesto de titular, jugando seis partidos, en los que ha entregado tres asistencias.