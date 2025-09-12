Este viernes por la tarde, Marcelino Núñez tuvo su debut con el Ipswich Town de la segunda división inglesa, tras dejar el Norwich City en un polémico traspaso.

Por la quinta jornada del Championship, los “Tractor Boys” golearon 5-0 al Sheffield United con goles de George Hirst, Jack Clarke y un hat-trick de Jaden Philogene.

Marcelino Núñez fue suplente e ingresó en el minuto 63 en reemplazo del ex Napoli, Jens-Lys Cajuste. Mientras estuvo en cancha, el formado en Universidad Católica jugó como una especie de volante mixto, posición que maneja a la perfección.

Con la manita propinada a los “Blades”, el Ipswich Town sumó su primer triunfo en la temporada, con el que escaló hasta la undécima posición de la tabla con 6 puntos.

Ha sido un comienzo complejo para los recién descendidos de la Premier League, aunque aún siguen como favoritos para volver a conseguir el ascenso a la máxima categoría.