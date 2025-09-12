;

Quieren bajar su primera estrella: ¿Cuántos puntos más necesita Coquimbo Unido para ser campeón?

El “barbón” volvió a ganar este viernes y su hinchas ya sueñan con ser campeones.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO / CRISTIAN SILVA /AGENCIA UNO

Coquimbo Unido está imparable en el Campeonato Nacional y este viernes volvió a ganar ante Ñublense, sumando así ya 11 victorias al hilo.

Los “piratas” tienen todo encaminado para convertirse en campeones por primera vez en su historia, aunque aún dependen de la Universidad de Chile para comenzar a estimar de mejor manera la fecha de celebración.

¿Cuántos puntos necesita Coquimbo para ser campeón?

El “barbón” suma 56 unidades en la cima de la tabla, mientras que su más cercano perseguidor, Palestino (con un partido menos), suma 39. Más atrás aparecen la U (con dos partidos menos) y O’Higgins (con un partido menos), con 38 puntos cada uno.

Teniendo en cuenta esta disparidad en partidos jugados, si contamos que todos los perseguidores pierden todos sus encuentros adeudados, Coquimbo necesitará solo 4 puntos más para bajar su primera estrella. Esto porque marcaría una diferencia de 17 puntos, con 21 en juego.

En cambio, si estimamos que la Universidad de Chile gana sus dos pendientes, los “piratas” necesitarán 9 unidades más. Es decir, con tres triunfos consecutivos, los dirigidos por Esteban González podrían ser campeones ante Unión La Calera el 2 de noviembre en el Francisco Sánchez Rumoroso.

