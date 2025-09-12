;

Seleccionado chileno podría partir a México en las últimas horas del mercado de fichajes

Tigres corre contra el tiempo para incorporar al delantero, puesto que el mercado cierra a las 23:00 horas de nuestro país.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Uno de los pocos mercados de fichajes que siguen abiertos a esta altura de la temporada es el mexicano, que está volviendo a explorar la opción de futbolistas chilenos.

Según información del Diario Marca de México, Tigres estaría buscando la incorporación de Alexander Aravena en las últimas horas del periodo de transferencias.

Lo que indica el medio es que el entrenador del club azteca, Guido Pizarro, estaría de acuerdo con la llegada del delantero que actualmente milita en el Gremio de Brasil.

El formado en la Universidad Católica no ha tenido las oportunidades que le gustaría en el “Tricolor”, por lo que sería una buena opción, tanto para él como para el club, buscar una salida.

Eso sí, Tigres corre contra el tiempo si quiere sellar la incorporación de Alexander Aravena, puesto que el mercado cierra a las 23:00 horas de Chile.

