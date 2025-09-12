ONU aprueba por amplia mayoría resolución que respalda la creación de un Estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes, con un apoyo contundente, una resolución que respalda la llamada Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudí, en favor de la creación de un Estado palestino independiente.

El texto obtuvo 142 votos a favor, mientras que diez países se opusieron, entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina y Hungría. En tanto, otros doce optaron por la abstención.

La declaración, originalmente adoptada en julio, plantea la necesidad de avanzar en medidas “tangibles” que permitan establecer un Estado palestino “independiente, soberano, económicamente viable y democrático”.

Ni Israel ni Estados Unidos participaron en la reunión donde se presentó inicialmente el documento, lo que ha generado tensiones en el debate internacional.

Macron celebra la votación

Tras conocerse el resultado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró en redes sociales el respaldo mayoritario a la iniciativa.

“Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados: Israel y Palestina, viviendo juntos en paz y seguridad”, señaló el mandatario, quien además llamó a mantener un “camino irreversible hacia la paz en Medio Oriente”.