Se llama Tyler Robinson y tiene 22 años: quién es el sujeto detenido por el homicidio de Charlie Kirk

Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, fue identificado y detenido como el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. De acuerdo con autoridades estatales y federales, Robinson fue arrestado cerca de las 23:00 horas del jueves en el sur del estado, tras una búsqueda de más de un día y medio que incluyó la difusión de imágenes de vigilancia y una recompensa de US$100.000.

Según fuentes policiales citadas por Daily Mail, Robinson confesó el ataque a su padre, Matt, quien es agente del orden. El propio progenitor habría contactado a las autoridades y facilitado su captura. La madre del sospechoso, Amber Robinson, trabaja en Intermountain Support Coordination Services, firma contratada por el estado para asistir a personas con discapacidad. La familia reside en Washington, Utah, en una vivienda avaluada en US$600.000.

Robinson cursó estudios en la Universidad Estatal de Utah con beca, pero solo asistió un semestre en 2021, confirman esas mismas fuentes. Perfiles en redes sociales de la familia muestran al joven con dos hermanos menores y fotografías de vacaciones; también imágenes de su infancia y adolescencia rodeado de armas, incluyendo una foto compartida por su madre en la que posa junto a una ametralladora M2 Browning calibre .50.

El FBI informó que fue recuperada el arma homicida, un rifle de alto poder, de cerrojo, hallado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador tras efectuar un disparo a unos 200 metros de distancia. Además, se levantaron una huella de calzado, huella de palma e impresiones de antebrazo. El gobernador Spencer Cox indicó que la familia relató un viraje reciente de Robinson hacia posturas más políticas y un manifiesto desagrado por Kirk, a quien habría descrito como “lleno de odio”.

Un compañero de habitación colaboró con la pesquisa mostrando mensajes en Discord en los que Robinson hablaba de recuperar un rifle de un “punto de caída”, ocultarlo en un arbusto y de balas grabadas y una mira telescópica. Cox añadió que se recuperaron casquillos con inscripciones antifascistas, incluyendo una alusión a “Bella Ciao”, además de frases y símbolos grabados.

Ampliar

Robinson fue detenido tras la publicación de videos que mostraron a un sujeto en un techo del campus saltando hacia un barrio cercano. Autoridades aclararon que personas retenidas inicialmente fueron luego liberadas al descartarse su participación. La Fiscalía de Utah advirtió que, de ser condenado, Robinson podría enfrentar la pena de muerte.

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de Turning Point USA y figura influyente del movimiento MAGA, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras respondía preguntas del público. El caso ha reavivado la preocupación por la violencia política en Estados Unidos y mantiene a las agencias federales procesando más de 130 pistas aportadas por la ciudadanía.