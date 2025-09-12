;

Piloto chileno desafiará a Max Verstappen en exigente circuito de Alemania

Benjamín Hites estará entre las 118 tripulaciones que competirán en Nürburgring, incluyendo al tetracampeón de la Fórmula 1.

Carlos Madariaga

Piloto chileno desafiará a Max Verstappen en exigente circuito de Alemania

Piloto chileno desafiará a Max Verstappen en exigente circuito de Alemania / Getty Images / Prensa Benjamín Hites

Max Verstappen aprovechará las semanas de receso de la Fórmula 1 para competir en Alemania.

De hecho, el neerlandés estará participando en el circuito más largo del automovilismo deportivo, en Nürburgring, como parte de una de las 118 tripulaciones que disputarán la séptima fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) de Alemania.

Revisa también:

ADN

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 estará a bordo de un Porsche Cayman por el equipo Lionspeed GP.

En Alemania, Max Verstappen competirá, entre otros, con un piloto nacional: Benjamín Hites, quien estará por PROSport Racing.

“Max está acá en el circuito, casi al lado de mi box, así que voy a correr contra él. Lo vimos muy concentrado en su actividad del curso. Por nuestro lado hicimos todos los trámites y papeleos administrativos, como también trabajamos en el setup acorde a la primera carrera de este sábado. Vamos a estar pendiente del clima de este sábado porque al parecer lloverá temprano por la mañana”, reconoció el deportista nacional, que estará en pista junto al alemán Jörg Viebahn en un Aston Martin GT4.

Las dos fechas del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) en Alemania se disputarán desde las 07:00 horas de la mañana tanto sábado como domingo y se podrán seguir en vivo y gratis acá.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad