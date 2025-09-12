Piloto chileno desafiará a Max Verstappen en exigente circuito de Alemania

Max Verstappen aprovechará las semanas de receso de la Fórmula 1 para competir en Alemania.

De hecho, el neerlandés estará participando en el circuito más largo del automovilismo deportivo, en Nürburgring, como parte de una de las 118 tripulaciones que disputarán la séptima fecha del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) de Alemania.

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 estará a bordo de un Porsche Cayman por el equipo Lionspeed GP.

En Alemania, Max Verstappen competirá, entre otros, con un piloto nacional: Benjamín Hites, quien estará por PROSport Racing.

“Max está acá en el circuito, casi al lado de mi box, así que voy a correr contra él. Lo vimos muy concentrado en su actividad del curso. Por nuestro lado hicimos todos los trámites y papeleos administrativos, como también trabajamos en el setup acorde a la primera carrera de este sábado. Vamos a estar pendiente del clima de este sábado porque al parecer lloverá temprano por la mañana”, reconoció el deportista nacional, que estará en pista junto al alemán Jörg Viebahn en un Aston Martin GT4.

Las dos fechas del Campeonato Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) en Alemania se disputarán desde las 07:00 horas de la mañana tanto sábado como domingo y se podrán seguir en vivo y gratis acá.