Fórmula 1: Max Verstappen se impone en el GP de Italia y consigue su tercera victoria de la temporada

Durante la jornada de este domingo, Max Verstappen arrasó en el Gran Premio de Italia y se quedó con la decimosexta jornada del mundial de Fórmula 1.

El piloto de Red Bull, que largó en la primera casilla, no dejó espacios para la duda y finalizó la carrera con amplia diferencia por sobre los McLaren, que cerraron el podio.

Mas precisamente, Oscar Piastri finalizó segundo y Lando Norris tercero. Pese a que el inglés escoltó a Verstappen durante prácticamente todas las vueltas, un fallo en los pits hizo que su compañero de escudería lo adelantara, en un movimiento clave en el campeonato de pilotos.

Con esta victoria en Monza, “Mad Max” obtuvo su tercer triunfo en lo que va de temporada. Anteriormente ya se había coronado en Japón y Roma.

La acción de la Fórmula 1 continuará el próximo 21 de septiembre con el Gran Premio de Azebayán.