Mundial de Atletismo 2025: cuántos deportistas tiene el Team Chile en el evento, cuándo compiten y quién transmite por TV

Durante los últimos días, el Team Chile de atletismo se ha instalado en Japón para defender al país en la disputa del Mundial de la especialidad.

El estadio Nacional de Tokio albergará la cita planetaria entre el sábado 13 y el domingo 21 de septiembre.

En un comienzo eran 15 los atletas clasificados al Mundial de Atletismo, pero Carlos Díaz se bajó del maratón por problemas físicos.

María Ignacia Montt será la primera deportista nacional en saltar a la pista cuando dispute las clasificaciones de los 100 metros planos este sábado 13 de septiembre, a las 06:55 horas de Chile.

En tanto, las últimas en competir serán, el sábado 20 de septiembre, las “Pumas Chilenas”, el equipo de relevos 4x100, compuesto por la ya mencionada Ina Montt, que se suma a Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas.

Al momento de proyectar actuaciones destacadas, los focos estarán puestos en Martina Weil, que viene de romper en sucesivas ocasiones el récord nacional de los 400 metros planos y disputará la clasificación este domingo 14, a contar de las 07:25 horas.

En Chile, el desarrollo del torneo se podrá seguir por TV a través de la señal de TVN.

¿Cuándo y a qué hora compite el Team Chile en el Mundial de Atletismo 2025?

Sábado 13 de septiembre

06:55 horas | María Ignacia Montt | 100 metros planos

20:00 horas | Nicole Urra | Maratón

Domingo 14 de septiembre

07:25 horas | Martina Weil | 400 metros planos

09:30 horas | Ignacio Velásquez | 10.000 metros planos

20:00 horas | Hugo Catrileo | Maratón

21:00 horas | Gabriel Kehr y Humberto Mansilla | Lanzamiento del martillo

Viernes 19 de septiembre

21:00 horas | Claudio Romero | Lanzamiento del disco

22:00 horas | Ivana Gallardo | Lanzamiento de la bala

Sábado 20 de septiembre

08:45 horas | Maria Ignacia Montt, Anais Hernández, Isidora Jiménez, Antonia Ramírez, Macarena Borie y Javiera Cañas | Posta 4x100