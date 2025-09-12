“No lo conozco mucho”: Garin anticipa su estreno en el primer punto de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo / Matias Salas Orrego @matiascaptu

Cristian Garin será el encargado de dar inicio este sábado a la serie de Copa Davis, por el Grupo Mundial I, entre Chile y Luxemburgo, cuando le toque enfrentarse a Aarón Gil García.

“Llegué hace dos semanas a Santiago para prepararme. No llego al 100%, pero estos días mejoré muchísimo”, aseguró el número 1 del equipo nacional ante las ausencias de Jarry y Tabilo.

Luego, será el turno para Tomás Barrios de saltar al Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional para medirse al 1 de Luxemburgo, Alex Knaff. “Estamos contentos de jugar acá, hace tiempo no lo hacíamos de ganar. Estamos con ganas de darlo todo mañana y que sea una linda serie”, complementó el chillanejo.

En torno al primer encuentro de la serie, Cristian Garin reconoció lo particular que será para él enfrentar a un debutante en Copa Davis y que está cerca del puesto 1.300 del mundo.

“No lo conozco mucho, lo vamos a analizar hoy a la noche, pero me gusta enfocarme en mí, en el trabajo que he hecho estos días. Cuando me enfoco en mí y acordarme del buen trabajo que he hecho estos días, juego más tranquilo. Ya son casi 12 años en el equipo y siempre que vengo, salgo con muy buenas sensaciones”, apuntó el 124 del mundo.

“El favoritismo queda de lado mañana, así es el tenis. Hay que estar concentrado en todo momento, Copa Davis se vive distinto. Me quedo con la preparación que hemos hecho”, cerró Cristian Garin en conferencia de prensa.