;

VIDEO. “No lo conozco mucho”: Garin anticipa su estreno en el primer punto de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo

El número 1 de nuestro país será quien abrirá la llave contra los europeos en el Nacional.

Carlos Madariaga

“No lo conozco mucho”: Garin anticipa su estreno en el primer punto de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo

“No lo conozco mucho”: Garin anticipa su estreno en el primer punto de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo / Matias Salas Orrego @matiascaptu

Cristian Garin será el encargado de dar inicio este sábado a la serie de Copa Davis, por el Grupo Mundial I, entre Chile y Luxemburgo, cuando le toque enfrentarse a Aarón Gil García.

Llegué hace dos semanas a Santiago para prepararme. No llego al 100%, pero estos días mejoré muchísimo”, aseguró el número 1 del equipo nacional ante las ausencias de Jarry y Tabilo.

Revisa también:

ADN

Luego, será el turno para Tomás Barrios de saltar al Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional para medirse al 1 de Luxemburgo, Alex Knaff. “Estamos contentos de jugar acá, hace tiempo no lo hacíamos de ganar. Estamos con ganas de darlo todo mañana y que sea una linda serie”, complementó el chillanejo.

En torno al primer encuentro de la serie, Cristian Garin reconoció lo particular que será para él enfrentar a un debutante en Copa Davis y que está cerca del puesto 1.300 del mundo.

No lo conozco mucho, lo vamos a analizar hoy a la noche, pero me gusta enfocarme en mí, en el trabajo que he hecho estos días. Cuando me enfoco en mí y acordarme del buen trabajo que he hecho estos días, juego más tranquilo. Ya son casi 12 años en el equipo y siempre que vengo, salgo con muy buenas sensaciones”, apuntó el 124 del mundo.

“El favoritismo queda de lado mañana, así es el tenis. Hay que estar concentrado en todo momento, Copa Davis se vive distinto. Me quedo con la preparación que hemos hecho”, cerró Cristian Garin en conferencia de prensa.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad