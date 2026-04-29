Era un conscripto de 18 años y fue condenado a 10 años de cárcel: el nombre que el Presidente Kast conoce y podría ser un eventual indulto

La historia del conscripto Carlos Robledo Olguín se ha convertido en un emblema para quienes denuncian una supuesta persecución ideológica contra las Fuerzas Armadas tras los eventos de octubre de 2019. El joven fue condenado a 10 años de presidio por el Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena por la muerte de un manifestante en el Mall Plaza de dicha ciudad.

Sin embargo, la Bancada Republicana ha denunciado que diversos antecedentes sugieren que el proceso estuvo marcado por omisiones técnicas y una presión política que terminó por sacrificar a un soldado que no contaba con la preparación necesaria para enfrentar una turba violenta durante el estallido social.

El diputado Luis Sánchez (Republicano) expresó su preocupación al señalar que, según su información, “ni siquiera se perició el arma de este soldado” que actualmente está cumpliendo condena. Calificó como “preocupante que en ciertos casos no ha habido un sustento suficiente en los hechos”.

Un caso conocido por el Presidente

Según fuentes de ADN, el caso ha escalado hasta el despacho presidencial, donde José Antonio Kast ha manifestado una preocupación por la situación del exuniformado. El mandatario conoce de cerca el relato de Carolina Olguín, madre del conscripto que ha pedido la revisión del paso.

El Jefe de Estado dejó de manifiesto en un encuentro ciudadano en Concepcón que el escenario en el que se vio envuelto Robledo es una muestra de las contradicciones de encomendar el orden público a conscriptos de 18 años sin las herramientas adecuadas.

“Un joven que entró voluntariamente a las Fuerzas Armadas”

“Bueno, ¿quién le responde a la mamá del conscripto que cargó mal su fusil con las balas de salva que correspondían y disparó una bala de verdad y mató a una persona? Condenado a varios años en la cárcel. Un joven que entró voluntariamente a las Fuerzas Armadas con 18 años y hoy día está en una cárcel porque cargó efectivamente mal el fusil”, cuestionó el mandatario.

“Si nosotros le decimos a esos jóvenes solo por la delincuencia salga a custodiar, ¿qué hace el joven con el fusil? Entonces, las Fuerzas Armadas tienen un rol”, sostuvo el Presidente, reforzando la idea de que Robledo Olguín es más una víctima de la gestión política de la crisis que un criminal.

De concretarse este perdón presidencial, se trataría de un acto político que podría marcar un represente respecto a los procesos judiciales del estallido social. Cabe recordar que el Mandatario ya anunció que utilizará la herramiento jurídica en algunos casos de condenas contra uniformados.