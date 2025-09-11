La drástica decisión que tomó Gabriel Arias en medio de las críticas por su bajo nivel en Racing

Gabriel Arias no lo pasa bien en Racing de Avellaneda. El portero argentino nacionalizado chileno viene de cometer graves errores en los últimos partidos de la “Academia” y ha recibido múltiples críticas de los hinchas en redes sociales.

Por esa misma razón, el arquero de 47 años decidió tomar una drástica decisión. Debido a los insultos que recibió tanto él como su familia, el seleccionado La Roja optó por cerrar su cuenta personal de Instagram.

De hecho, solo basta escribir su nombre en el buscador de dicha red social para darse cuenta que no aparece en las búsquedas. Lo mismo ocurre al intentar pinchar directamente su perfil.

Lo cierto es que los últimos partidos de Arias defendiendo el arco de Racing no han sido buenos en cuanto a números y su actuación individual. El golero recibió 11 goles en cinco encuentros y en varios de ellos tuvo responsabilidad.

En el duelo de ida ante Peñarol por los octavos de la Copa Libertadores, reaccionó tarde y permitió que David Terans anotara de cabeza el único tanto del partido. Luego, contra Argentinos Juniors por el torneo trasandino se le escapó una pelota que parecía sencilla y le dejó servido el gol a Alan Lescano.

Sin embargo, el error que colmó la paciencia de los hinchas de Racing fue en el último partido ante Unión de Santa Fe. En esa ocasión, el portero salió mal a cortar una jugada y dejó su arco libre para que Marcelo Estigarribia anotara el empate transitorio. El cotejo culminaría con un triunfo 3-2 para el “Tatengue”.