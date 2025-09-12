Hace ya varios meses, la Conmebol determinó que la final de la Copa Sudamericana 2025 quedaría programada para disputarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera iba a mostrar al nuevo monarca.

Sin embargo, mediante un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano informó que aquello no sucederá: “pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras”, informaron desde Asunción.

Por lo mismo, es que desde la misma ciudad paraguaya, lugar donde están las oficinas de Conmebol, confirmaron que finalmente el duelo del próximo 22 de noviembre se jugará en dicha ciudad del Paraguay, sin especificar en qué recinto deportivo.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana?

Al no especificar dónde se disputará el duelo final, el abanico de posibilidades se reduce solo a dos: el Estadio General Pablo Rojas, ‘Nueva Olla’; o el histórico Estadio Defensores del Chaco.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, adelantaron desde Conmebol.

Sin embargo, no se ha confirmado que sea en el Estadio General Pablo Rojas la sede de la final 2024 donde Racing le ganó el trofeo a Cruzeiro.

Por ello es que también se abre la posibilidad de que el histórico Estadio Defensores del Chaco, donde hace de local la Selección Paraguaya de Fútbol, pueda recibir el compromiso entre quienes sean los dos mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025.