El atletismo chileno tiene tres representantes clasificados al maratón del Mundial de Atletismo 2025, que se disputará en septiembre en Tokio.

A los ya conocidos nombres de Hugo Catrileo y Carlos Díaz se suma una representante femenina en la larga distancia, Nicole Urra, que en la última Maratón de Santiago se destacó como la mejor chilena tras llegar en el cuarto lugar.

“No hay nada como correr en tu país. Para nosotros es una fiesta deportiva, corriendo con la gente en las calles, apoyándote. Me sentí muy bien haciéndolo”, recordó en diálogo con ADN TOP, valorando también el progreso que significa para su carrera el disputar su primer Mundial de Atletismo.

“Quiero hacer un buen espectáculo en el Mundial y representar al país de la mejor forma. Dimos un gran paso. No me lo esperaba. En mi inocencia, esperaba clasificar a un Sudamericano, pero ir al Mundial me dejó como “wow”. Ha valido la pena estos cuatro años que me he dedicado al atletismo", remarcó Nicole Urra, quien tiene una sacrificada rutina para financiar su labor en el alto rendimiento, pues junto con entrenar también trabaja en el Minimarket La Copa, en Colina.

“Ojalá ser una atleta profesional. Lo voy a seguir intentando. Hoy entreno y trabajo en un minimercado y botillería. Entreno temprano en la mañana, luego trabajo y en la tarde pido permiso para entrenar cuando hay sol, pues de noche es muy peligroso. Tras eso vuelvo a trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Es desgastante, no puedo descansar como lo hacen los atletas de elite y siento que mi rendimiento puede ser mejor, pero como tengo que trabajar, no logro descansar lo necesario”, reflexionó quien, de todas formas, tiene el respaldo de sus empleadores, que son sus suegros, y apoyo de la Corporación de Deportes de Colina.

“Mi preparación es súper exigente, combino mi trabajo con los entrenamientos de elite para cubrir mis gastos (...) Necesito costearme mi implementación y para eso tengo que trabajar para costearme los pasajes, las zapatillas, la movilización, por ejemplo, de Colina a Santiago”, cerró Nicole Urra en ADN TOP.