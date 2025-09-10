COI lanza concurso para diseñar medallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: dónde y cómo participar

El Comité Olímpico Internacional (COI) lanzó una convocatoria para que aficionados y mentes creativas de todo el mundo diseñen las medallas de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevarán a cabo en Dakar en 2026.

Las propuestas se aceptarán del 2 de septiembre al 7 de octubre de 2025 y podrán enviarse a través de Olympics.com, donde los participantes podrán acceder a un conjunto de herramientas con las especificaciones del diseño, lineamientos y reglas.

Los diseños se evaluarán en base a su creatividad, originalidad, relevancia para la narrativa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, además de su viabilidad y descripción escrita.

La propuesta que resulte ganadora se plasmará en medallas de oro, plata y bronce, que colgarán del cuello de los deportistas que se suban al podio en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud.

Cabe destacar que Dakar 2026 tendrá lugar desde el 31 de octubre al 13 de noviembre del próximo año y reunirá a los mejores atletas jóvenes del mundo menores de 17 años de edad en sus tres sedes: Dakar, Diamniadio y Saly.