Equipo chileno clasifica en dos categorías a las semifinales de la Liga Evolución de Conmebol: Colo Colo fue eliminado

El pasado viernes 5 de septiembre se dio el puntapié inicial a la Liga Evolución de Conmebol, torneo que reúne a talentos infantiles de los 10 países de la Federación Sudamericana de Fútbol.

Canteras como la del Palmeiras, River Plate o Peñarol participan en el torneo. En el caso de nuestro país, los representantes fueron GEN Chile para las categorías masculina Sub 13 y femenina Sub 14. En la Sub 16 femenina, Colo Colo obtuvo el cupo.

Las cosas no pudieron ir de mejor manera para GEN Chile, que en las dos divisiones en las que compitió clasificó. La Sub 13 masculina lo hizo en la segunda posición del Grupo A, solo por detrás de Palmeiras.

Por su parte, la Sub 14 femenina finalizó como líder del Grupo B de su categoría, ganando todos los partidos en un grupo compuesto por River Plate, Olimpia, ULA FC y Universitario de Deportes.

La Sub 16 femenina de Colo Colo no obtuvo la misma suerte y quedó última en el Grupo A, una zona que dominaron Independiente del Valle y River Plate.

Así las cosas, el rival para GEN Chile en semifinales en la categoría Sub 13 masculina será Cerro Porteño y, en caso de vencer, se verá las caras con el ganador del cruce entre Palmeiras y Newell’s Old Boys.

Mientras que la Sub 14 femenina se enfrentará a Sao Paulo, en tanto que en la otra llave se medirán Liga de Santander y River Plate.