“Me siento preparada para enfrentar lo que viene”: Camila Polizzi tras acusación de Fiscalía que pide de ocho años de cárcel

La Fiscalía de Alta Complejidad del Biobío presentó la acusación formal contra la influencer y ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, por estafa y lavado de activos.

El Ministerio Público pidió ocho años de prisión, una multa de 625 UTM (unos $42 millones) y la restitución de $256 millones, fondos que debían destinarse a proyectos comunitarios y que, según la investigación, habrían sido utilizados en gastos personales.

Polizzi, bajo arresto domiciliario desde 2023, destacó el cierre de la investigación y su preparación para el juicio: “Después de tanto tiempo de investigación, por fin se cierra una etapa para dar paso al juicio (...) Me siento preparada para enfrentar lo que viene”.

También reconoció que la medida cautelar fue un proceso intenso: “Son 22 meses, más de 660 días en arresto domiciliario total y, sin duda, eso te cambia la vida completamente”.

Hay otros 10 imputados

La fiscal María José Aguayo explicó que la pena solicitada corresponde a la suma de: “delitos de estafa y además de lavado de activos, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años”.

El abogado de Polizzi, Francisco García, aseguró que el cierre de la investigación era esperado y que ahora comienza la audiencia de preparación de juicio oral: “Estamos tranquilos porque finalmente avanza y nos acercamos al juicio oral”.

El caso involucra a otros diez imputados, entre ellos familiares y ex funcionarios del Gobierno Regional del Biobío, y ahora Polizzi se prepara para enfrentar la etapa definitiva del proceso judicial.