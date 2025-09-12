;

Fiscalía presenta acusación por caso Lencería: pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco

Asimismo, el Ministerio Público solicitó hasta 15 años de presidio para los exfuncionarios del GORE del Biobío.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

La Fiscalía del Biobío presentó su acusación formal en la arista “Lencería” del Caso Convenios, imputando los delitos de estafa y lavado de activos a Camila Polizzi y a su expareja Sebastián Polanco.

En detalle, la fiscal María José Aguayo informó que solicitaron para ambos ocho años de cárcel y multas que superan los $42 millones para cada uno.

La acusación también alcanza a exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Para el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, y el exadministrador regional Rodrigo Martínez se pide 15 años de presidio mayor en su grado medio por fraude al fisco.

A ellos se suma el exjefe de gabinete, Rodrigo Alarcón, quien enfrenta una petición de diez años de prisión por el mismo delito.

Se decide no perseverar contra dos imputados

“La acusación fue presentada el 10 de septiembre respecto de 10 de los 11 imputados formalizados. Las penas son distintas, dependiendo de los delitos”, dijo la fiscal María José Aguayo.

Asimismo, señaló que se decidió no perseverar contra la exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana, Tamara Vidal, ya que “los antecedentes no revisten el carácter para poder acusarla”. Misma acción se tomó respecto al exgobernador Rodrigo Díaz.

