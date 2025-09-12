;

VIDEO. Imágenes muestran violenta agresión de un chofer de micro a estudiante en Temuco por no portar su pase escolar

El hecho ocurrió tras la reciente implementación del pago electrónico en Temuco. La Seremi de Transportes calificó la agresión como “absolutamente condenable”.

Martín Neut

Indignación ha provocado en Temuco un video que muestra a un conductor de la línea 9A golpeando a un estudiante por no portar su pase escolar.

El hecho ocurrió la tarde del jueves, en medio de la reciente implementación del sistema de pago electrónico en los microbuses de Temuco y Padre Las Casas, región de La Araucanía.

De acuerdo a los antecedentes, el chofer exigió al alumno —menor de edad— que descendiera del bus al no marcar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Como el joven se negó, el trabajador lo bajó a la fuerza y lo agredió en plena calle.

En las imágenes, grabadas por una amiga del afectado, se aprecia cómo ambos se enfrentan, hasta que el adulto lo lanza al suelo antes de volver a subir al vehículo.

Chofer fue desvinculado

La abuela del estudiante denunció el episodio a Meganoticias, asegurando que su nieto “fue golpeado sin razón, sólo porque no tenía su pase escolar en ese momento”.

Frente a la polémica, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones recalcó que lo ocurrido es “absolutamente condenable” y sostuvo que esperan que estas acciones “reciban las sanciones que el ordenamiento jurídico disponen”.

Por su parte, la empresa de transporte confirmó la desvinculación inmediata del chofer. Hasta ahora no se ha informado si la familia presentó una denuncia formal en Carabineros.

