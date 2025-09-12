Pelea dentro de la Universidad Central de Santiago deja dos estudiantes apuñalados: hay un detenido
Tres personas participaron en el altercado. Los lesionados fueron llevados a centros médicos.
Una pelea entre estudiantes en la Universidad Central, en Santiago, dejó este viernes a dos jóvenes heridos con arma blanca.
Según Carabineros, el conflicto involucró a tres alumnos y se produjo tras una actividad de celebración por Fiestas Patrias en el recinto ubicado en San Diego con Santa Isabel.
El incidente ocurrió en un sector común tipo pérgola, donde los estudiantes compartían tras la festividad.
Una persona fue detenida en el lugar, mientras que los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial. Todos los involucrados cursan diferentes carreras y años universitarios.
El comandante Pedro Olguín indicó que se investiga la posible ingesta de alcohol y drogas durante el suceso, aunque aún se desconoce el motivo exacto de la discusión.