Los “Guerreros Rojos” quieren hacer historia: cuándo, a qué hora y quién transmite por TV a Chile en el Mundial de Voleibol 2025

La selección chilena de voleibol masculina ya está instalada en Filipinas para disputar el gran objetivo del año: el Mundial adulto.

Chile volverá a disputar una cita planetaria luego de 43 años de ausencia, para lo cual los “Guerreros Rojos” se han preparado con giras por Europa y su participación en la Copa Panamericana, donde fueron quintos.

El elenco nacional quedó emparejado en el grupo E, donde debutarán este sábado enfrentando a Eslovenia.

Tras ello, deberán jugar el lunes 15 contra Alemania y cerrarán la fase zonal ante Bulgaria el miércoles 17.

Los partidos de la selección chilena de voleibol masculino se podrán seguir en vivo a través de VBTV, plataforma de pago para este tipo de eventos.

¿A qué hora y cuándo juega Chile en el Mundial de Voleibol 2025?

Sábado 13 de septiembre

10:00 horas | Chile vs. Eslovenia

Lunes 15 de septiembre

02:30 horas | Chile vs. Alemania

Miércoles 17 de septiembre

02:30 horas | Chile vs. Bulgaria