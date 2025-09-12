Los “Guerreros Rojos” quieren hacer historia: cuándo, a qué hora y quién transmite por TV a Chile en el Mundial de Voleibol 2025
El elenco nacional volverá a competir en una cita planetaria luego de 43 años.
La selección chilena de voleibol masculina ya está instalada en Filipinas para disputar el gran objetivo del año: el Mundial adulto.
Chile volverá a disputar una cita planetaria luego de 43 años de ausencia, para lo cual los “Guerreros Rojos” se han preparado con giras por Europa y su participación en la Copa Panamericana, donde fueron quintos.
El elenco nacional quedó emparejado en el grupo E, donde debutarán este sábado enfrentando a Eslovenia.
Tras ello, deberán jugar el lunes 15 contra Alemania y cerrarán la fase zonal ante Bulgaria el miércoles 17.
Los partidos de la selección chilena de voleibol masculino se podrán seguir en vivo a través de VBTV, plataforma de pago para este tipo de eventos.
¿A qué hora y cuándo juega Chile en el Mundial de Voleibol 2025?
Sábado 13 de septiembre
10:00 horas | Chile vs. Eslovenia
Lunes 15 de septiembre
02:30 horas | Chile vs. Alemania
Miércoles 17 de septiembre
02:30 horas | Chile vs. Bulgaria