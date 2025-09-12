;

“Es una copita”: histórico de Colo Colo ningunea la Supercopa y explica por qué no la considera importante

Albos y azules disputarán la final este domingo en el Estadio Santa Laura.

Daniel Ramírez

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la previa de la final entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Supercopa 2025, un histórico del “Cacique” ninguneó tajantemente el título que disputarán albos y azules este domingo en el Estadio Santa Laura.

“¿Puedo ser ofensivo? La Supercopa es una copita”, aseguró el exfutbolista y extécnico de Colo Colo, Claudio Borghi, en su rol de panelista en ESPN.

En la misma línea, el “Bichi” explicó por qué no considera importante la Supercopa. “Yo no encuentro ninguna final importante si no te da algo a cambio. Y la Supercopa no te da nada”, sostuvo.

Vale destacar que Colo Colo y Universidad Católica son los máximos ganadores de la Supercopa. Albos y cruzados han conquistado cuatro veces el trofeo, mientras que Universidad de Chile lo ha ganado solo una vez. Dicha copa también ha sido obtenida en una ocasión por O’Higgins, Unión Española y Magallanes.

