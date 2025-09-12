;

FOTOS. Los dos aparecen sonriendo: Maly Jorquiera posa por primera vez con Sergio Freire tras su separación

La comediante tomó por sorpresa a sus seguidores al posar con su expareja.

Alejandro Basulto

Este viernes, Maly Jorquiera sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar imágenes familiares en las que aparece acompañada de su hijo Lucas y de su expareja, el comediante Sergio Freire.

La actriz acompañó la postal con la frase: “Nuestro huasito, orgullo máximo”.

La publicación llamó la atención porque corresponde a las primeras fotografías juntos tras la mediática separación ocurrida este año, la cual estuvo marcada por una infidelidad del exintegrante de El club de la comedia.

Ante la expectación que despertó la imagen, Maly Jorquiera optó por desactivar los comentarios en la red social para evitar malos momentos.

El fin de la relación entre Maly Jorquiera y Sergio Freire

El quiebre de la pareja generó amplio revuelo a fines de 2024, luego de que trascendiera que el humorista le había sido infiel con una fanática a la que conoció en uno de sus shows y con quien intercambió mensajes en Instagram.

Meses después, la actriz se refirió públicamente a su situación personal durante su debut en el programa Desayuno de Campeones, donde comparte la conducción con Renata Bravo. En aquella oportunidad confesó: “Estoy emocionada, es que ando sensible (...) Últimamente me lo he llorado todo”.

Cuando su compañera le preguntó por su estado sentimental, la comediante respondió con claridad: “Estoy separada po’, pero se sabe”. Incluso recordó un gesto de su colega: “No resultó po. Oye, la Renata me envió un consejo, que eres linda... No, pero lo intenté”.

No obstante, Maly aseguró mantener una buena relación con su exmarido, señalando que se llevan “increíble. Y somos grandes papás y somos grandes amigos, y yo lo adoro”.

