“Lo intenté”: Maly Jorquiera le pone oficialmente fin a su relación con Sergio Freire

Durante su participación en el programa Desayuno de Campeones, Maly Jorquiera habló por primera vez del fin de su relación con Sergio Freire. La comediante aprovechó su debut en el espacio conducido junto a Renata Bravo para sincerarse sobre su situación personal.

“Estoy emocionada, es que ando sensible (...) Últimamente me lo he llorado todo”, afirmó la locutora al inicio de la conversación. Cuando su compañera le preguntó directamente por su estado sentimental, la humorista no dudó en responder: “Estoy separada po’, pero se sabe”.

Esta confirmación llega tras varios meses de especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja, quienes habían contraído matrimonio hace poco, en abril de 2024.

Sin embargo, la comediante reveló que la separación ocurrió en marzo de este año: “Nooooo, amiga… pero hasta ahí llegó. Pero es cosa de ir a ver mi show el 26 de julio (en Enjoy Santiago) y vas a escuchar toda mi historia comedizada”.

“Lo intenté”

Cabe recordar que el quiebre inicial se dio en octubre de 2024, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que Sergio Freire había sido infiel. Aunque en ese momento ambos optaron por mantener silencio y continuar su vínculo de 11 años y con un hijo de 8 años en común, la relación no logró recuperarse del todo.

En la conversación, Maly Jorquiera también recordó un intento de apoyo por parte de Renata Bravo: “No resultó po. Oye, la Renata me envió un consejo, que eres linda... No, pero lo intenté”.

Pese a lo ocurrido, la comediante destacó la buena relación que mantiene con su expareja. Al ser consultada por su situación actual, aseguró: “Increíble. Y somos grandes papás y somos grandes amigos, y yo lo adoro”.