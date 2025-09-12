Una fonda instalada en el Colegio Concepción de Talca durante las fiestas patrias generó polémica por aludir al régimen de Augusto Pinochet.

La actividad, llamada “Máster Pino-chef: Un golpe de sabor”, comenzó a circular en redes sociales y provocó críticas inmediatas en la región del Maule.

Myrna Troncoso, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Talca, dijo “Nuestra agrupación condena la instalación de un lienzo (...) que contiene una imagen del dictador Pinochet, ofendiendo la memoria histórica del país a solo un día del aniversario del sangriento 11 de septiembre”.

Además, Troncoso agregó que: “Rechazamos tajantemente cualquier manifestación que trivialice hechos dolorosos de nuestra historia reciente y la incesante y difícil búsqueda de verdad y justicia”.

Respuesta del colegio

Por su parte, el colegio respondió mediante un comunicado en el que explican que: “Se aplicarán las medidas correspondientes (...) No obstante, la difusión de este hecho afecta la imagen de nuestra comunidad educativa y no refleja los valores institucionales que nuestro colegio promueve y resguarda”.

Además, el establecimiento enfatizó: “Promovemos los valores del humanismo laico y, en consecuencia, jamás avalará mensajes de odio ni expresiones contrarias a la sana convivencia escolar”.