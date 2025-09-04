Listado de fondas gratuitas y con entradas baratas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana / BASTIN CIFUENTES

Con la llegada de septiembre, Chile se prepara para celebrar Fiestas Patrias con música, bailes, comida típica y la tradicional cueca.

Pero en las fondas no solo ofrecen gastronomía típica y shows en vivo, sino también actividades familiares y juegos tradicionales que permiten vivir la esencia de las fiestas chilenas.

Así que, si buscas disfrutar de estas celebraciones sin gastar de más, varias comunas de la Región Metropolitana tendrán fondas gratuitas o con entradas muy económicas.

Fondas gratuitas o por menos de $5.000 en la RM

Franklin

El 13 y 14 de septiembre, en el persa Víctor Manuel se comenzará a celebrar de manera gratuita las Fiestas Patrias 2025. El horario será de 12.00 a 20.00 horas. Habrá cueca, comida y música para pasar un día con la familia.

Paine

Del 17 al 20 de septiembre, el Estadio Municipal abrirá sus puertas de 12:00 a 00:00 horas con entrada gratuita. Habrá actividades recreativas, gastronomía típica y música en vivo. La lista de artistas aún no ha sido confirmada.

Talagante

Entre el 17 y 21 de septiembre, la comuna celebrará la Fiesta de la Chilenidad en calle Esmeralda con esquina República. La entrada es gratuita y contará con comida típica, shows musicales y actividades para todas las edades.

Renca

Del 18 al 21 de septiembre, el Parque Las Palmeras será sede de la Gran Fonda Familiar de Renca. La entrada es gratuita, pero es necesario canjear las entradas en rencaparticipa.cl.

Se ofrecerán juegos tradicionales, cuecódromo y shows en vivo de Zúmbale Primo, Sonora Palacios y Luis Lambis.

Lo Barnechea

La fonda Viva Chile se realizará entre el 17 y 21 de septiembre en la Explanada El Rodeo. La inauguración será gratuita, mientras que los días 18, 19, 20 y 21 el ticket costará $4.000.

Habrá shows de Nicole, Américo, Los Charros de Lumaco, Entremares y Huasos Quincheros, junto con foodtrucks y actividades infantiles. No es un evento pet friendly.

Buin

Una fonda especial junto al Buin Zoo (km 32) ofrecerá música en vivo y gastronomía típica con entrada general a $2.000. El estacionamiento tendrá un valor adicional de $5.000.

Colina

Desde el 17 hasta el 21 de septiembre, las Fiestas Patrias se celebrarán en el Parque San Miguel, ubicado en Avenida Nueva Colina 760. Habrá música en vivo, shows y comida típica nacional.