PC reacciona al fallo del Tricel que excluye a Daniel Jadue del padrón electoral: “No se están respetando sus derechos humanos”

El Partido Comunista criticó la decisión del tribunal, acusó a la derecha de judicializar la política y adelantó que recurrirán a instancias internacionales.

Martín Neut

El Partido Comunista (PC) se refirió al fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que dejó fuera del padrón electoral a Daniel Jadue e inhabilitó su candidatura a diputado por el distrito 9.

“Hemos conocido el fallo, con voto dividido, en el que el Tribunal Calificador de Elecciones ha resuelto acoger la apelación de la derecha e inhabilitar la candidatura de nuestro compañero Daniel Jadue”, señalaron.

Aunque afirmaron que “respetamos la competencia de los tribunales”, remarcaron que “no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular”.

“Recurrirá a todas las instancias que sean pertinentes”

El PC denunció que “no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”.

También acusaron que “la derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos”.

El partido adelantó que Jadue recurrirá a instancias internacionales: “Nuestro compañero Daniel Jadue recurrirá a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

