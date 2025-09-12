El FBI continúa con la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, sin que se haya producido ninguna detención, por lo que insisten en la colaboración ciudadana .

Es así que difundieron un video en el que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio, y luego se pierde al retirarse por una autopista cercana.

Esto se suma a las imágenes previamente liberadas del presunto asesino, que muestran a un hombre blanco con gorra , gafas de sol y sudadera oscura.

Presunto asesino de Charlie Kirk

“Pena de muerte”

En una conferencia de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la “pena de muerte” por el crimen.

Además, las autoridades para intensificar la búsqueda, resaltaron que existe una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Revisa aquí el video que difundió el FBI del presunto asesino de Charlie Kirk: