VIDEO. FBI lo busca: liberan video que muestra el escape del sospechoso de disparar al activista trumpista Charlie Kirk

El gobernador de Utah dijo que cuando el responsable sea detenido se pedirá la “pena de muerte” por el crimen.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / The Salt Lake Tribune

El FBI continúa con la investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, sin que se haya producido ninguna detención, por lo que insisten en la colaboración ciudadana.

Es así que difundieron un video en el que se ve a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio, y luego se pierde al retirarse por una autopista cercana.

Esto se suma a las imágenes previamente liberadas del presunto asesino, que muestran a un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura.

Presunto asesino de Charlie Kirk / Mario Andrés Vergara Escobar

“Pena de muerte”

En una conferencia de prensa, el gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la “pena de muerte” por el crimen.

Además, las autoridades para intensificar la búsqueda, resaltaron que existe una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Revisa aquí el video que difundió el FBI del presunto asesino de Charlie Kirk:

