FBI pide ayuda para identificarlo: liberan imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk

Las autoridades federales de EE.UU. solicitaron la colaboración ciudadana para identificar a una “persona de interés” vinculada al asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah. El FBI publicó fotografías del individuo y habilitó el número 1-800-LLAME AL FBI, además de canales para enviar material digital, con el fin de recibir datos que ayuden a esclarecer el caso.

En rueda de prensa, Robert Bohls, agente especial a cargo en Salt Lake City, confirmó la recuperación del arma homicida: un rifle de alto poder, de cerrojo, hallado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador. También se recolectaron huellas de calzado, de palma e impresiones de antebrazo que ya están siendo analizadas. El FBI indicó que ha recibido más de 130 pistas y que todas están bajo investigación.

El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, detalló que cuentan con “buen video” del sospechoso y que, de ser necesario, lo harán público para facilitar su identificación. Según el relato oficial, el atacante llegó al campus a las 11:52 a.m., subió a un techo, cruzó al otro lado del edificio, saltó y luego huyó hacia un vecindario. “Parece ser de edad universitaria” y se mezcló bien con el entorno académico, señaló.

Kirk, de 31 años, cofundador de Turning Point USA y figura influyente del movimiento conservador, murió de un disparo en el cuello mientras se dirigía a una audiencia en el campus. El crimen reavivó temores sobre una escalada de violencia política en el país. El presidente Donald Trump condenó el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables.

Cualquier persona con información, imágenes o videos relacionados con el caso puede comunicarse al 1-800-LLAME AL FBI o remitir antecedentes por los canales digitales habilitados por la agencia. Las autoridades recalcaron que toda colaboración ciudadana es clave para identificar al sospechoso y avanzar