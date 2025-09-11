“Rifle de alta capacidad”: FBI anuncia que halló el arma usada en el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk
El amigo personal de Donald Trump recibió un disparo en el cuello en medio de un acto público en una universidad de Estados Unidos.
En medio de la búsqueda del sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, el FBI anunció que encontraron el arma usada en el ataque “en un bosque cercano” al lugar del hecho.
Recordar que el amigo personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo en el cuello cuando participaba de un acto en la Universidad de Utah Valley.
En una conferencia de prensa, un portavoz del FBI confirmó que disponen de imágenes que muestran “claramente” al individuo, quien vestía vaqueros y camiseta e iba con la cara tapada.
Asimismo, el encargado sobre el terreno de la indagatoria, Robert Bohls, informó que el ataque a distancia se hizo con un “rifle de alta capacidad”, según las primeras diligencias, consignó El País.