;

“Rifle de alta capacidad”: FBI anuncia que halló el arma usada en el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk

El amigo personal de Donald Trump recibió un disparo en el cuello en medio de un acto público en una universidad de Estados Unidos.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Charlie Kirk

Getty Images | Charlie Kirk

En medio de la búsqueda del sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, el FBI anunció que encontraron el arma usada en el ataque “en un bosque cercano” al lugar del hecho.

Recordar que el amigo personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un disparo en el cuello cuando participaba de un acto en la Universidad de Utah Valley.

Revisa también

ADN

En una conferencia de prensa, un portavoz del FBI confirmó que disponen de imágenes que muestran “claramente” al individuo, quien vestía vaqueros y camiseta e iba con la cara tapada.

Asimismo, el encargado sobre el terreno de la indagatoria, Robert Bohls, informó que el ataque a distancia se hizo con un “rifle de alta capacidad”, según las primeras diligencias, consignó El País.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad