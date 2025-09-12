Un triste final: muere popular actor tras caer de un edificio a los 37 años

La industria del entretenimiento recibió una dura noticia esta semana. El actor y cantante chino Yu Menglong murió tras caer de un edificio. Tenía 37 años.

También conocido como Alan Yu, el intérprete saltó a la fama con roles en producciones como Go Princess Go y el exitoso drama Eternal Love.

“Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro amado Menglong murió el 11 de septiembre“, escribió la compañía que lo representaba.

“La policía ha descartado cualquier crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes", siguió el texto replicado por Asia One.

Todo ocurrió en la ciudad de Beijing y los primeros reportes indicaron que el artista había tenido una reunión en casa de un amigo el miércoles de esta semana. Luego, cerca de las 02:00 horas del jueves entraría a una habitación a dormir.

“Cuando sus amigos salían del apartamento no pudieron encontrarlo y solo descubrieron su cuerpo en la planta baja“, explicó una publicación que al final fue eliminada de redes sociales.

“Un residente que estaba paseando a su perro se puso en contacto con la policía, que ha descartado cualquier delito y las investigaciones están en curso”, continuaba el post.