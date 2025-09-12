;

China. Un triste final: muere popular actor tras caer de un edificio a los 37 años

“Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, escribieron sus representantes.

Javier Méndez

Un triste final: muere popular actor tras caer de un edificio a los 37 años

La industria del entretenimiento recibió una dura noticia esta semana. El actor y cantante chino Yu Menglong murió tras caer de un edificio. Tenía 37 años.

También conocido como Alan Yu, el intérprete saltó a la fama con roles en producciones como Go Princess Go y el exitoso drama Eternal Love.

Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro amado Menglong murió el 11 de septiembre“, escribió la compañía que lo representaba.

“La policía ha descartado cualquier crimen. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes", siguió el texto replicado por Asia One.

Revisa también:

ADN

Todo ocurrió en la ciudad de Beijing y los primeros reportes indicaron que el artista había tenido una reunión en casa de un amigo el miércoles de esta semana. Luego, cerca de las 02:00 horas del jueves entraría a una habitación a dormir.

“Cuando sus amigos salían del apartamento no pudieron encontrarlo y solo descubrieron su cuerpo en la planta baja“, explicó una publicación que al final fue eliminada de redes sociales.

“Un residente que estaba paseando a su perro se puso en contacto con la policía, que ha descartado cualquier delito y las investigaciones están en curso”, continuaba el post.

ADN

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad