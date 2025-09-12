Elecciones presidenciales en Chile: ¿de qué club de fútbol es cada candidato? / Agencia Uno

Durante este viernes se selló el ordenamiento que tendrán en la papeleta los ocho candidatos a las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre.

En una semana marcada por el primer debate entre todos los postulantes, también se ha ido indagando poco a poco en sus gustos particulares.

Una de las dudas que puede haber es respecto a sus vínculos con el deporte más popular en Chile, el fútbol.

Es por ello que en ADN te contamos de cuáles son las preferencias de cada candidato

Franco Parisi

El postulante del Partido de la Gente aseguró a Emol que le gustaba la U de Chile, pero que “pero una vez alguien importante de la U nos pidió que nos fuéramos de un recinto deportivo y desde ahí dije no”, planteando que ahora era fanático de cualquier equipo chileno y, por sobre todo, la selección.

Jeannette Jara

La candidata del oficialismo ha sido explícita en diversas ocasiones al expresar su fanatismo por Colo Colo. De hecho, en marzo, participó en el Monumental de un acto organizado por mujeres albas y ha asistido en diversas ocasiones a ver partidos del “Cacique”.

Marco Enríquez-Ominami

Otro político con presencia en los estadios del fútbol chileno, pero en su caso, ME-0 ha seguido por años las campañas de la U de Chile. A tal punto llega el interés del postulante independiente que incluso ha prometido construir el anhelado estadio para el club si es presidente.

Johannes Kaiser

La carta del Partido Nacional Libertario ha dicho que no le gusta el fútbol profesional chileno desde que son Sociedades Anónimas, sin explicitar si le gustaba algún equipo con anterioridad

José Antonio Kast

El candidato de Republicanos ha explicado, desde campañas anteriores, su respaldo a la Universidad Católica, fundamentalmente por “culpa” de uno de sus cuñados. “Me llevaba a los clásicos cuando todavía se podían hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el ‘Chuleta’ Prieto”, esgrimió en 2021.

Eduardo Artés

El postulante independiente contó, en diálogo con AS Chile en 2021, su fanatismo por Colo Colo. “De niño me gustaba. Ahora no es que no me guste, pero me he alejado de esta cosa comercial tan terrible. Yo tenía un tío viejo que era uno de los fundadores de Colo Colo”, remarcó entonces el integrante del Partido Comunista.

Evelyn Matthei

Desde hace años, la candidata de Chile Vamos ha confesado su apoyo a la U de Chile, planteando incluso que era fanática de Leonel Sánchez. Eso sí, también ha reconocido que no sigue demasiado la campaña del equipo.

Harold Mayne-Nicholls

El único postulante a La Moneda con vínculo directo en el fútbol, dado sus pasos en la actividad como presidente de la ANFP, funcionario FIFA, integrante de la directiva de Colo Colo y dueño de Trasandino, tiene sus afectos claros por Deportes Antofagasta, club de la ciudad de la cual es oriundo y por el cual inició su carrera como directivo.