Experto revela la gran deuda de los candidatos presidenciales en sus campañas

Miles de búsquedas sobre pensiones, seguridad y economía no muestran sitios oficiales. La narrativa queda en manos de medios y terceros.

Martín Neut

Candidatos Presidencial 2025

Candidatos Presidencial 2025 / Rudy Munoz

Mientras la campaña presidencial chilena se desarrolla en la calle y en los medios, un análisis de los sitios web de los principales candidatos evidencia que ninguno ha logrado posicionarse en el mundo digital.

Según Rodrigo Moyano, Chief Growth Officer de la agencia Raya, los sitios oficiales de Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés presentan serias falencias en SEO y en visibilidad online.

El estudio indica que la mayoría de los contenidos está en archivos PDF, con metadatos mal optimizados o inexistentes, y con pocos o ningún enlace externo, lo que limita su aparición en búsquedas ciudadanas sobre temas clave.

Según plataformas como SEMrush y Google Trends, solo en Chile se registran entre 5.000 y 15.000 búsquedas mensuales sobre seguridad, entre 5.000 y 12.000 sobre pensiones, y entre 3.000 y 10.000 sobre economía y educación, pero ningún candidato aparece como fuente oficial.

Los candidatos están perdiendo esa batalla

“Hoy, si un votante pregunta a Google o a la IA sobre seguridad o salud, la información proviene de medios y no de los candidatos”, advierte Moyano. Lo anterior representa un grave problema, ya que la narrativa digital queda en manos de los medios y no de los protagonistas.

Debate presidencial - José Antonio Kast / Hans Scott/AgenciaUno

La falta de estrategia digital también incluye SEO local y preparación de contenido para IA, como FAQs o resúmenes estructurados, herramientas cada vez más consultadas por los votantes en sistemas como ChatGPT, Gemini o Perplexity.

El análisis comparativo muestra que solo José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami tienen algunos enlaces desde medios, mientras que el resto permanece prácticamente invisible.

Expertos sostienen que quien logre posicionarse primero en buscadores y asistentes de IA podría marcar la agenda política y obtener una ventaja estratégica decisiva. Hoy, los candidatos chilenos están perdiendo esa batalla antes de que comience el debate online.

