“La plata sobra”: ME-O insiste con su promesa de estadio para la U y confirma ya tener contactos con autoridades

Marco Enríquez-Ominami reiteró su compromiso de construir un estadio para Universidad de Chile, en caso de reunir las firmas necesarias para una nueva candidatura presidencial.

La propuesta, que generó críticas por su tono populista, fue defendida por el ex candidato como parte de un plan de inversión público-privada.

“Es un plan de obra pública con aporte público y privado, donde el Estado pone las reglas o garantías y el privado pone la plata, pero cumple y contrata gente. Yo quiero crear un millón de empleos”, afirmó en el programa Rayando el CDA.

El ex diputado confirmó conversaciones con autoridades y dirigentes del club. “Hablé con la alcaldesa de Cerrillos y estuvo muy cerca de hacerlo, pero ningún presidente se ha jugado”, dijo, agregando que lo haría “con más amor” por ser hincha, aunque también lo haría “por otros equipos porque me conviene como presidente”.

“Con 50 mil me quedo corto”

También reveló contacto con directivos de la U, quienes le sugirieron una capacidad mayor a la proyectada: “Hablé con dirigentes de la U, me decían que 50 mil me quedaría corto, me decían 60 mil”.

Pese a las críticas recibidas, ME-O defiende la viabilidad de la propuesta: “La plata sobra para esto. Que un tonto no distinga que una obra pública puede ser financiada por privados, es otra cosa”.

Universidad de Chile, en tanto y en medio de una gran momento futbolístico, se prepara para enfrentar a Deportes Limache este viernes 23 de mayo por el Campeonato Nacional 2025.