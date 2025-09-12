Donald Trump afirma que presunto asesino del activista Charlie Kirk fue detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el supuesto asesino del activista trumpista, Charlie Kirk, fue detenido.

En entrevista con la cadena televisiva Fox News, el mandatario norteamericano dijo que alguien cercano al atacante lo entregó a las autoridades, tras una intensa búsqueda.

“Tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando”, señaló Trump en conversación con el medio estadounidense.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, agregó el presidente de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, falleció tras recibir un disparo en el cuello durante un debate realizado el pasado miércoles 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU).