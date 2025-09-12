Con la llegada de septiembre, se aproxima una de las estaciones preferida de chilenos y chilenas: la primavera.

Y es que durante estas fechas la temperatura comienza a subir gradualmente, lo que es grato para muchos.

No obstante, la llegada de la primavera también implica la entrada de las alergias, las cuales afectan a buena parte de la población.

En conversación con LUN, el doctor Pedro Morales, especialista en alergias y director de polenes.cl, advirtió que “en este momento claramente el plátano oriental y el arce son los pólenes más importantes”.

En ese sentido, el experto señaló que dicha situación “probablemente se extienda hasta mediados de diciembre con la misma fuerza habitual”.

¿Alérgico a la primavera? Esta es la hora del día en que debes ventilar la casa, según especialistas

Respecto a los horarios en que es más recomendable ventilar el hogar, el especialista apuntó a que lo mejor es mantener cerradas las ventanas durante el día.

En esa línea, lo ideal es abrir las ventanas solamente durante la jornada de la mañana para así ventilar la vivienda.

Por otro lado, el especialista explicó que los alérgicos a la primavera deben evitar caminar bajo los plátanos orientales, usar lentes de sol amplios e, incluso, utilizar mascarilla.

“Lo más importante es controlarse a tiempo: tratar un paciente antes de que se complique es mucho más fácil y menos costoso”, concluyó Morales.